Nuovi giochi PS4 e PS5 in offerta su PlayStation Store con gli Sconti Estivi

Ci sono nuovi giochi PS4 e PS5 in offerta su PlayStation Store: Sony ha aggiunto ulteriori titoli al già lungo elenco degli Sconti Estivi, e fra le novità spiccano alcune fra le produzioni più desiderate del momento, disponibili peraltro al prezzo più basso di sempre.

È senz'altro il caso di Baldur's Gate 3, lo straordinario RPG firmato Larian Studios che non è mai stato più conveniente di così su PS Store: potete portarvelo a casa per 55,99€ anziché 69,99€, risparmiando dunque il 20%. Se siete abbonati a PlayStation Plus Premium, inoltre, avrete la possibilità di usufruire di una prova gratuita di ben due ore per valutare l'acquisto.