Su PlayStation Store sono partiti gli Sconti Estivi, con tantissimi giochi PS4 e PS5 in offerta

La promozione, valida fino al 1 agosto, promette infatti sconti fino al 75% su di un'ampia selezione di titoli, fra cui alcune delle produzioni più importanti degli ultimi anni. E così, in attesa di un articolo dedicato, ecco subito qualche suggerimento sugli affari da non perdere!

Sono partiti gli Sconti Estivi su PlayStation Store , con tantissime offerte sui giochi PS4 e PS5, in molti casi disponibili ora al prezzo più basso di sempre: un'occasione da non perdere per effettuare i recuperi che avevamo pianificato da tempo.

Qualche suggerimento veloce

Cominciamo naturalmente da Hogwarts Legacy, l'affascinante avventura a base open world ambientata nel Wizarding World, che grazie agli Sconti Estivi può essere vostro al prezzo più basso finora su PlayStation Store: 27,99€ anziché 69,99€ per la versione PS4, 29,99€ anziché 74,99€ per la versione PS5.

Cifra più bassa di sempre anche per Diablo 4, lo straordinario action RPG targato Blizzard che ci mette al comando di diverse classi di personaggi per affrontare le orde infernali all'interno di un mondo inquietante e carico di insidie: il gioco è disponibile in offerta a 35,99€ anziché 59,99€, con una riduzione del 40%.

Alla sua seconda promozione in assoluto, Tekken 8 si pone come un capitolo estremamente ricco e solido per la serie di picchiaduro a incontri firmata Bandai Namco: con gli Sconti Estivi potete portarvelo a casa per 45,59€ anziché 79,99€, risparmiando il 43%.

Parte della prima tranche di esclusive Xbox approdate anche su PlayStation, Grounded è disponibile al prezzo più basso di sempre su PS Store: 23,99€ anziché 39,99€, dunque uno sconto pari al 40% che potrebbe spronarvi a provare l'appassionante avventura "in miniatura" di Obsidian Entertainment.

Come detto, analizzeremo a fondo tutte le offerte nell'immancabile articolo dedicato, in arrivo a breve!