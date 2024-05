Concord riceverà tanti contenuti dopo il lancio e senza alcun esborso aggiuntivo

Come abbiamo appreso durante la presentazione dello State of Play, Concord è un hero shooter 5v5 multiplayer e dunque per risultare accattivante nel lungo periodo avrà necessariamente di iniezioni costanti di nuovi contenuti. Ovviamente lo sa bene anche Firewalk Studios, che ha spiegato che il titolo verrà supportato nel tempo con aggiornamenti completamente gratuiti, con l'obiettivo di aumentare la varietà proposta dal gioco.

In particolare, game director Ryan Ellis, ha riferito che Concord riceverà "aggiornamenti gratuiti e periodici post-lancio che introdurranno nuovi Freegunner (ovvero i personaggi giocabili), mappe, modalità, filmati cinematografici e altro ancora". Per quanto riguarda i contenuti al lancio, sono stati confermati 16 Freegunner, ognuno caratterizzato da arsenale e abilità uniche da padroneggiare per avere la meglio sugli avversari, mentre non ci sono dettagli precisi sul numero di modalità e mappe.