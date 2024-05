Concord sarà free to play o a pagamento su PS5 e PC? Vediamo cosa sappiamo

Lo State of Play di maggio di Sony Interactive Entertainment si è aperto con la prima vera presentazione di Concord , lo sparatutto in prima persona 5 vs 5 a tema sci-fi di Firewalk, previsto per PS5 e PC e con data di uscita fissata per il 23 agosto. Abbiamo visto molto del gioco, ma non sappiamo ancora se sarà un gioco gratuito o a pagamento .

Gli indizi su Concord

Prima di tutto, sappiamo che sarà possibile fare la prenotazione di una qualche edizione di Concord a partire dal 6 giugno. Questa includerà l'Accesso Anticipato dell beta (per 5 giocatori) e il Monarch Pack, che pare essere un pacchetto di contenuti cosmetici. Ovviamente la prenotazione è un primo grande indizio per il fatto che sarà un gioco a pagamento, ma sappiamo bene oramai che anche i giochi free to play dispongono di versioni speciali a pagamento per ottenere contenuti aggiuntivi sin dal lancio.

Uno dei personaggi principali di Concord

Più importante è un secondo indizio: sarà necessario l'abbonamento a PS Plus per poter giocare a Concord. Di norma il servizio in abbonamento non è richiesto per i prodotti free to play come Fortnite. Questo fattore aiuta a credere che sarà un gioco a pagamento.

Vi sono però altri fattori da tenere in considerazione, come il prezzo. Helldivers 2 è stato il grande successo live service di Sony in questo inizio 2024 ed è stato venduto a 39.99€. Concord potrebbe cercare di posizionarsi nella stessa fascia di prezzo per attirare più giocatori possibili sin dal lancio e generare più facilmente un passaparola, così da garantire guadagni a lungo termine, sopratutto se Concord punterà sulla monetizzazione tramite pass battaglia e tanti contenuti estetici a pagamento. È anche vero che Concord pare un prodotto più costoso, in termini produttivi, quindi è possibile che Sony abbia necessità di posizionarlo a prezzo di partenza più alto.

Inoltre vi è anche un'altra possibilità, sebbene ci sembri veramente poco probabile: in modo simile a Foamstar, Concord potrebbe arrivare direttamente su PS Plus, se non in Essential almeno in Extra dove sarebbe accessibile per un periodo limitato. Scommetteremmo il contrario, ma è sempre nel reame delle (remote) possibilità.

Vi lasciamo alla presentazione dello State of Play di Concord.