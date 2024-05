Gameplay e storia di Concord sono stati mostrati in video allo State of Play: è un hero shooter per PS5 e PC

Concord si è mostrato per la prima volta in maniera completa con un trailer di presentazione narrativo e un video gameplay allo State of Play di questa sera, attraverso due trailer che hanno dato modo di capire qualcosa della sua particolare ambientazione fantascientifica e anche delle meccaniche del gioco.

L'ambientazione sembra molto particolare e presenta personaggi ben caratterizzati e peculiari, cosa piuttosto importante considerando la struttura di Concord, che è un hero shooter a tutti gli effetti, sullo stile di Overwatch.

In effetti, le somiglianze con il celebre sparatutto di Blizzard sembrano evidenti in questa presentazione, ma si tratta poi di vedere come il titolo in questione saprà caratterizzarsi a modo suo per distinguersi dai molti concorrenti presenti sul mercato, tra PC e console.