Infinity Nikki si mostra con un nuovo trailer allo State of Play, presto i test su PS5

Tra i tanti protagonisti dello State of Play di maggio andato in onda questa notte c'è anche Infinity Nikki, un action adventure "glamour" con protagonista in grado di usare abilità di vario genere in base all'abito indossato. Per l'occasione abbiamo visto un nuovo trailer ed è stato annunciato l'arrivo di una fase di testing, in programma per il terzo trimestre del 2024.

Come possiamo vedere nel filmato, nel gioco vestiremo gli sgargianti panni di una giovane ragazza che si avventura nel mondo magico di Miraland. Durante l'avventura dovrà sfruttare i cambi d'abito per ottenere nuove abilità per superare le sfide, i puzzle ambientali e i nemici che le si pongono di fronte.