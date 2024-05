Alien Rogue Incursion è stato presentato con il primo trailer di gameplay allo State of Play

Durante lo State of Play di maggio, Sony Interactive Entertainment ha mostrato il nuovo gioco per PS VR2 e MetaQuest3 (in vendita anche su Steam) dedicato allo Xenomorfo: si chiama Alien Rogue Incursion ed è previsto per la fine del 2024.

Il video non ci dice molto riguardo a questo nuovo progetto per realtà virtuale pensato per PS5 e computer, ma possiamo vedere che sarà in prima persona.