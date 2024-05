YouTube fa guerra agli Adblocker? No, il motivo per cui i video saltano alla fine è un altro

Nei giorni scorsi, se avete installato un Adblocker, potreste aver notato una novità: i video su YouTube che saltano direttamente alla fine o vengono silenziati. Un problema, questo, che rende quasi impossibile avere un'esperienza di visione fluida, tanto più che la cosa non si limita a video specifici, ma si estende in generale.

Ovviamente gli utenti interessati si sono riversati su Reddit per condividere le loro esperienze, lamentando le interruzioni e accusando scandalizzati il gigante di Mountain View di aver volutamente inserito questi intoppi nei video. Il problema sembra infatti sparire nel momento in cui viene disinstallato l'Adblocker e questo ha portato i più a credere ancora più fermamente che si trattasse di una mossa ben pianificata da parte di Google per scoraggiare l'utilizzo degli Adblocker.

Una convinzione che è però stata smentita da un recente comunicato di Google, che ha infine fornito la sua versione dei fatti. Con una nota diffusa tramite 9to5Google, l'azienda ha spiegato che il problema non deriva dalla sua precedente stretta sui blocker, ma è invece causato dai processi in atto per fornire un'esperienza YouTube ottimale con prestazioni migliorate. L'azienda ha ribadito come scoraggi ancora l'utilizzo degli Adblocker e, di fatto, che essi violano i termini di servizio. La società ha inoltre suggerito sulla sua pagina di supporto dei modi per consentire la visualizzazione delle pubblicità contemporaneamente agli Adblocker.

Nella spiegazione fornita dalla piattaforma di streaming sono però state messe a tacere con decisione tutte le accuse: "Gli Adblocker violano i Termini di Servizio di YouTube - si legge nella nota - e da tempo esortiamo gli utenti a sostenere i loro creatori preferiti e a consentire la visualizzazione delle pubblicità su YouTube o a provare YouTube Premium per un'esperienza senza pubblicità. Una revisione volta a migliorarne le prestazioni e l'affidabilità di YouTube, però, potrebbe comportare un'esperienza di visione non ottimale per gli utenti di Adblocker, anche se le due cose non sono direttamente correlate."

Viene insomma fatto capire che i miglioramenti in atto stanno in qualche modo interferendo con gli Adblocker installati e non si tratta di un nuovo sistema contro gli adblocker, che impedisce di vedere i video. Non possiamo essere certi che questo problema sia limitato solo agli utenti che utilizzano i blocker, poiché un utente ha affermato di aver riscontrato interruzioni anche senza l'utilizzo di alcun plugin pubblicitario.

Staremo a vedere se nelle prossime settimane il problema rientrerà o se ci saranno ulteriori capitoli. Intanto fateci sapere nei commenti la vostra esperienza.