YouTube ha un nuovo sistema contro gli adblocker, che impedisce di vedere i video

La piattaforma sta cercando dei modi per convincere gli utenti a smettere di usare gli adblocker, che naturalmente danneggiano i suoi affari . Messaggi per provare a sensibilizzare gli utenti e limiti agli streaming sui siti web non hanno funzionato, quindi sono arrivate le maniere forti, per così dire.

Sta diventando sempre più difficile guardare contenuti senza pubblicità su YouTube , a meno che l'utente non si abboni a YouTube Premium. Dopo il limite delle clip, posto per evitare che la gente guardi solo ciò che gli interessa, ora è arrivata una novità per chi ha installato un adblocker : i video saltano direttamente fino alla fine. Sembra che l'unica opzione rimasta agli utenti sia quella di guardare le pubblicità se vogliono evitare di pagare per il servizio, che poi è l'unica corretta, abbonamento a parte, visto che comunque si usufruisce di un servizio, piaccia o meno.

La mossa di YouTube

All'inizio molti pensavano che fosse un bug dei video, ma in realtà è una nuova tattica impiegata da YouTube. Quindi, se avete notato che i vostri video saltano fino alla fine una volta caricati, non avete incontrato un problema tecnico ma la nuova tecnica di dissuasione della piattaforma. Provare a riprodurre il video spostando il cursore indietro è inutile e non consente di aggirare la limitazione. In alcuni casi otterrete semplicemente un video che carica all'infinito, in altri tornerete in fondo al video. Il nuovo sistema pare essere stato implementato per tutti gli adblocker più diffusi e per ora pare che non ci sia un modo per aggirarlo.

Guardare video su YouTube con gli adblocker attivi è attualmente impossibile

Ricapitolando, attualmente per eliminare le pubblicità da YouTube c'è un solo sistema: abbonarsi al servizio premium. Se si vogliono continuare a vedere i video senza abbonarsi, bisogna guardare le pubblicità. Vedremo in futuro come risponderanno gli sviluppatori di adblocker.