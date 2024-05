The Rogue Prince of Persia si mostra con il trailer di lancio in accesso anticipato

Si tratta di una formula che lo studio francese ha ormai imparato a padroneggiare, grazie appunto al lavoro su Dead Cells, e che in questo caso va a conferire al brand di Prince of Persia una connotazione decisamente diversa dal solito , pur poggiando su basi molto vicine all'origine della saga.

Il trailer di lancio di The Rogue Prince of Persia celebra il debutto del gioco Ubisoft su Steam in accesso anticipato, e lo fa anche in questo caso con una carrellata di sequenze animate dallo stile davvero peculiare, alternate a entusiasmanti momenti di gameplay.

L'abbiamo provato!

Come probabilmente saprete, abbiamo provato The Rogue Prince of Persia e siamo rimasti colpiti dalle similitudini ma anche dalle differenze rispetto al già citato Dead Cells, dallo stile grafico particolare ma azzeccato, nonché dalla solidità di un impianto che già si esprime molto bene.

Sorprende che Ubisoft abbia voluto puntare nuovamente su questa proprietà intellettuale a breve distanza dall'ultima volta (vedi anche la recensione di Prince of Persia: The Lost Crown), ma visti i risultati sarebbe stato un peccato non provarci.

A questo punto non rimane che osservare il percorso di cui The Rogue Prince of Persia si renderà protagonista su Steam, approfittando dei vantaggi legati all'accesso anticipato per migliorare e arricchire l'esperienza da qui al lancio in versione finale.