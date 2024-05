La serie TV di Dungeons & Dragons di Paramount è stata bloccata: Hasbro però non si arrende

Cosa sappiamo sulla serie TV di Dungeons & Dragons

Le prime informazioni sulla serie TV sono emerse in rete nel gennaio 2023, quando Paramount+ ha ordinato una stagione di otto episodi della serie Dungeons & Dragons. La serie sarebbe stata creata da Rawson Marshall Thurber, noto per aver diretto film d'azione con protagonista Dwayne Johnson come Skyscraper e Red Notice, mentre Drew Crevello avrebbe assunto il ruolo di showrunner.

Deadline, tuttavia, riporta che la nuova versione alla quale Hasbro sta lavorando includerà un nuovo team creativo, quindi non è chiaro cosa ne sarà di Thurber, Crevello e della loro versione della serie.

I personaggi principali di Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri

Parlando invece di altre versioni di D&D, è stato pubblicato lo scorso anno un film ben accolto ma che non ha saputo ottenere grandi risultati al botteghino: Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri. Non è chiaro se vi sarà spazio per un seguito e non sappiamo se la serie TV era stata pensata per ricollegarsi a tale prodotto.

Se quest'ultimo adattamento di D&D vedrà la luce, non sarà la prima trasposizione televisiva del franchise. Una serie animata di Dungeons & Dragons è andata in onda sulla CBS dal 1983 al 1985, mentre nel 2000 è uscito un film di D&D con recensioni negative.

Ricordiamo che Paramount è anche l'editore della serie TV di Halo.