Halo serie TV: la recensione della seconda stagione di Paramount+

In questa recensione della seconda stagione della serie TV di Halo analizzeremo la struttura, la progressione e il potenziale per le stagioni future di una serie che, se arriverà la luce verde dallo studio di produzione, potrà finalmente esprimere a pieno il suo potenziale.

Disponibile in Italia su Paramout+ , la serie TV di Halo riesce a dare spazio ad alcuni momenti di crescita fondamentali non solo per Master Chief, solidamente portato a schermo da un sempre più muscoloso Pablo Schreiber, ma anche del suo team, dei comprimari principali (il personaggio di Kwan ha un senso finalmente) e di altri capisaldi della saga che non vi anticiperemo.

La seconda stagione della serie TV di Halo riesce a portare a compimento, non senza qualche inciampo, l'opera di costruzione dell'universo iniziata con la prima, portandoci anche dietro le quinte di alcuni eventi fondamentali della storia dello Spartan che neppure i videogiochi hanno esplorato così a fondo. Nel corso di otto episodi, infatti, praticamente tutte le premesse necessarie a ripercorrere (seppur con le differenze dettate dall'universo alternativo) le trame dei videogiochi principali sono spiegate e messe in atto, lasciando lo spettatore con un deciso senso di soddisfazione.

Il cattivone di turno è James Hackerson , un personaggio preso dai libri che rappresenta molto bene il lato senza scrupoli e meno eroico dello sforzo dell'umanità per sconfiggere i Covenant. A lui, però, si affianca un'altra figura, ancora più subdola e senza scrupoli, che dimostra quanto chi è al comando sia disposto a sacrificare per raggiungere la vittoria definitiva. Questo arco narrativo di guerra sul fronte interno è una forza motrice fondamentale per il protagonista, perché lo porta a consolidarsi nel suo ruolo di lupo solitario che sfida l'ordine costituito a cui i fan dei videogiochi sono abituati.

Anche lei, infatti, porta a termine il processo di acquisizione della sua indipendenza guadagnandosi anche un iconico alleato nel processo. Un personaggio che viene introdotto in questa stagione (di cui non vi spoilereremo il nome) e che viene rappresentato in modo sorprendentemente accurato ma, sul finale, viene gestito in un modo che farà storcere il naso a molti fan della saga. Crediamo di intuire l'intento degli sceneggiatori, ma dobbiamo ammetterlo, ci sembra il punto più debole della seconda serie. Solo una stagione 3, che il nuovo showrunner David Wiener ha detto di essere "nelle sue intenzioni", potrà gettare una luce su questo dubbio.

La storia di Kwan torna a intrecciarsi con quella di Soren che a sua volta si ritrova intrappolato nell'ossessione per la dottoressa Halsey, sulle cui spalle poggiano il destino di Cortana e, soprattutto, di Miranda. Nel penultimo episodio, infatti, tutti questi fili si intrecciano per introdurre uno dei tasselli fondamentali dell'universo di Halo in modo organico e naturale, così da rendere completo il mosaico di nemici e amici di questa serie di storie. Lo sviluppo parallelo più interessante, però, è quello di Makee, che assume un'identità e delle motivazioni proprie.

Chief, Cortana e l’anello

Il traguardo più importante che questa seconda stagione della serie TV di Halo riesce a raggiungere, però, è l'aver costruito un finale di stagione davvero riuscito. Non faremo alcun tipo di spoiler, ma ai giocatori veterani vogliamo dire che, tranne per un piccolo particolare, è tutto ciò che potete desiderare. Ogni cosa è al suo posto e pronta per dare il via agli archi narrativi più iconici in assoluto nella storia di Master Chief, con quel pizzico di variabilità dato dal fatto che ci troviamo in un universo alternativo.

Abbiamo particolarmente apprezzato il nuovo casting di Cortana, che però mantiene la voce della stagione precedente, così come la qualità degli effetti visivi. Le battaglie, soprattutto quelle nelle astronavi o all'interno delle strutture, sono decisamente ancorate al reale con ambienti ben costruiti e armature solide che non sembrano più fatte di plastica. Allo stesso modo, i Covenant, gli Élite in particolare, hanno ricevuto una rielaborazione grafica che gli ha conferito il giusto grado di minacciosità.

Un paragrafo a parte, invece, va dedicato alla maestria con cui è stata gestita la guerra urbana su Reach. Il senso di disperazione e unità delle forze terrestri dei difensori è stato reso molto bene anche grazie a un nemico che è reso ubiquo, inevitabile e soverchiante. Ci sono tanti scontri, perdite, decisioni difficili combattimenti che sembrano impossibili e, soprattutto, una messa in scena autentica di quella fratellanza umana (in netto contrasto con le macchinazioni dell'ONI) che dovrebbe essere alla base dello UNSC.