Xbox e Toys for Bob collaborano per un nuovo gioco, dagli autori di Crash e Spyro

Come era già emerso nei giorni scorsi, arrivano ulteriori conferme sulla collaborazione in corso tra Toys for Bob e Microsoft Xbox per lo sviluppo di un nuovo gioco da parte del team autore dei recenti Crash Bandicoot e Spyro .

Un nuovo gioco simile a quelli tipici di Toys for Bob

Crash Bandicoot 4: It's About Time è stato ben accolto

Già nel comunicato che confermava il distacco da Activision e Microsoft, il team Toys for Bob riferiva di confidare in un possibile rapporto di partnership con Xbox e, in base a quanto riferito da Windows Central attraverso non meglio identificate fonti interne, sembra che questa collaborazione sia stata confermata.

Tali fonti avrebbero riferito che, durante una conferenza interna al team, sarebbe stata annunciata questa collaborazione per un nuovo gioco, il quale dovrebbe essere "simile ai giochi che Toys for Bob hanno fatto in passato". In effetti, la volontà di diventare indipendente era anche legata al fatto di voler mantenere il proprio stile, che al giorno d'oggi potrebbe trovare poco spazio all'interno del mercato videoludico tripla A.

Considerando che i maggiori franchise a cui lo studio ha lavorato, ovvero Crash Bandicoot e Spyro, oltre a Skylanders, rimangono nelle mani di Microsoft e Activision, è possibile che il nuovo progetto in collaborazione sia proprio un nuovo capitolo appartenente alle serie in questione, ma attendiamo di scoprire di cosa si tratti.