Leslie Nielsen in Resident Evil 4 ruba la scena a Ada Wong e Ashley: il folle video

In effetti, oltre alle ottime scelte di sequenze da giustapporre, anche la tecnica utilizzata risulta sempre più notevole di video in video.

L'improbabile cross-over mischia alcune scene tratte dalla serie Una Pallottola Spuntata, con protagonista l'intramontabile Nielsen, con momenti di gioco di Resident Evil 4, creando un mix strepitoso grazie anche al notevole montaggio effettuato dallo youtuber in questione.

Il geniale youtuber eli_handle colpisce ancora, utilizzando uno dei suoi soggetti preferiti: in questo nuovo video vediamo Leslie Nielsen invade Resident Evil 4 , rubando la scena a Ada Wong e Ashley in una serie di situazioni assolutamente folli.

Un montaggio perfetto

Gli elementi centrali del video sono soprattutto gli scambi con Ada Wong e Ashley, ma non mancano anche alcune digressioni di Nielsen che si avventura in varie situazioni che dovrebbero essere inquietanti ma risultano totalmente spassose.

Non poteva mancare ovviamente l'iconica sequenza della macchina della Polizia che si avventura nei meandri delle ambientazioni di Resident Evil 4, altro montaggio particolarmente azzeccato in questo video che conferma l'abilità di eli_handle in questo genere di cross-over.

Per fare qualche esempio, in precedenza abbiamo visto Ace Ventura diventare Geralt di Rivia in The Witcher 3 e un altro cross-over tra Una Pallottola Spuntata e Detroit: Become Human, per dirne un paio.