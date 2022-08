Detroit: Become Human incontra "Una pallottola spuntata" in questo folle video

Cosa succederebbe se Leslie Nielsen nel suo celebre personaggio di Frank Drebin irrompesse in Detroit: Become Human? Potete vederlo nel video riportato qui sopra quello che succederebbe, e sarebbe decisamente esilarante.

Lo youtuber eli_handle_b.wav si sta dilettando da tempo a mischiare sequenze di gioco con personaggi e spezzoni di film cinematografici, creando dei mistoni che in certi casi, come in questo, risultano incredibilmente azzeccati. C'è dietro una notevole bravura nel trovare i frammenti di video migliori da giustapporre alle sequenze di gameplay, cosa che risulta evidente in questo filmato.

Non era facile da intuire, ma evidentemente Detroit: Become Human sembra davvero progettato per ospitare al meglio il Sergente Debrin al suo interno, visto che le sequenze presentate sembrano incastrarsi in maniera perfetta, facendo ovviamente a pezzi la drammaticità del gioco Quantic Dream e trasformando il tutto in una fantastica parodia.

Tra i momenti degni di nota segnaliamo la perfetta gestione del momento critico in apertura del video, che dimostra le grandi doti di mediatore di Debrin con gli androidi, la mitica scena della sparatoria e l'inno nazionale che diventa incredibilmente un grande coro pubblico in tutta Detroit.

Nel caso vogliate approfondire la conoscenza delle opere dello youtuber in questione, consigliamo anche "Indiana Jones e l'Elden Ring" oppure "RoboCop in Cyberpunk 2077", tanto per menzionarne un paio dei più recenti.