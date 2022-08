MultiVersus: l'ultima patch blocca l'uso delle mod nel gioco

Sembra che una recente patch rilasciata per Multiversus abbia di fatto bloccato la possibilità di utilizzare le mod nel gioco, visto che dopo l'applicazione dell'aggiornamento il titolo in questione non funziona più per coloro che utilizzavano tali modifiche software.

La cosa non è ancora molto chiara, ma la polemica sta già montando e la questione è stata riportata da diverse fonti internazionali, come Eurogamer e PCGamesN: alcuni utenti sostengono che, dopo l'applicazione della nuova patch, MultiVersus non effettua più nemmeno l'avvio nel caso in cui si abbiano delle mod installate.



Senza preavviso, dunque, Warner Bros avrebbe eliminato la possibilità di creare e utilizzare mod per MultiVersus in maniera coatta, anche se non c'è stata alcuna dichiarazione ufficiale da parte del publisher e degli sviluppatori, dunque restiamo in attesa di ulteriori informazioni.

Non è nemmeno chiaro in seguito a quale patch sia accaduto questo blocco, forse proprio con l'avvio ufficiale della Stagione 1 con relativa patch di metà agosto. La questione colpisce alquanto la community di giocatori su PC perché si stavano già diffondendo numerosi personaggi creati da modder, alcuni dei quali anche piuttosto interessanti come quelli tratti da Breaking Bad, Deadpool o la Spia di Team Fortress, che si associavano piuttosto bene al roster di combattenti.

Ovviamente, visto che si tratta di un gioco multiplayer in cui il bilanciamento e l'assortimento di personaggi risultano fondamentali per il gameplay, per gli sviluppatori è probabilmente importante trovare un giusto equilibrio ed evitare che questo venga sconvolto da personaggi non ufficiali, ma la misura adottata risulta comunque alquanto drastica. MultiVersus è risultato, peraltro, il gioco più venduto a luglio 2022 in USA.