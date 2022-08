Dati NPD: MultiVersus è il gioco più venduto in USA a luglio 2022, battuto Elden Ring

In base ai nuovi dati di NPD Group diffusi in queste ore, MultiVersus risulta essere il gioco più venduto in USA a luglio 2022, con il particolare action picchiaduro in crossover che ha battuto anche il mastodontico Elden Ring in classifica.

Ricordiamo che la classifica riguarda i ricavi in dollari fatti registrare dai giochi e non la quantità di copie vendute, ma la questione risulta comunque piuttosto bizzarra se si pensa che Multiversus è un gioco distribuito gratuitamente come free-to-play.

I dati si riferiscono allora probabilmente alla vendita del Founder's Pack di Multiversus, e questo è già un indice notevole del successo del gioco Warner Bros., se si considera che la grande maggioranza degli utenti comunque avrà scelto la versione gratuita.

Vediamo dunque la top ten dei giochi più venduti (per quantità di denaro generato) a luglio 2022 in USA:

Multiversus Elden Ring LEGO Star Wars: La Saga degli Skywaker Xenoblade Chronicles 3 Call of Duty: Vanguard MLB: The Show 22 Mario Kart 8 Digimon Survive Minecraft F1 22

Le altre new entry sono Xenoblade Chronicles 3 al quarto posto, che è comunque un buon risultato considerando il genere di appartenenza e la presenza del gioco su una sola piattaforma, e Digimon Survive. Notevole il ritorno in quinta posizione di Call of Duty: Vanguard, nonostante ci si trovi ormai a pochi mesi dal lancio del capitolo successivo, così come quello di MLB: The Show 22.