PS5 batte Nintendo Switch per ricavi ma non per unità vendute negli USA a luglio 2022, dice NPD

Matt Piscatella di NPD ha svelato i dati di vendita hardware per il mercato videoludico negli USA relativi al mese di luglio 2022. PS5 è stata la console che ha registrato i ricavi più alti, mentre Nintendo Switch è al primo posto per quanto riguarda le unità vendute.

Il mese scorso è stato particolarmente positivo per le vendite hardware negli Stati Uniti, che sono aumentate del 12% su base annuale, per un totale di 362 milioni di dollari. Un dato sicuramente positivo visto che interrompe un trend poco rassicurante: da inizio anno la spesa per l'hardware è scesa del 7% se confrontata al 2021, per un totale di 2,5 miliardi di dollari.

Piscatella afferma che PS5 e Xbox Series X|S hanno visto un incremento percentuale delle vendite a doppia cifra nel mese di luglio, senza però specificare quanto di preciso. Come accennato in apertura, la console ammiraglia di Sony è stata quella ad aver registrato i ricavi maggiori, nonostante Nintendo Switch sia primo per numero di unità vendute. Una situazione fondamentalmente identica a quella del mese di giugno 2022 e che che si spiega per il prezzo più alto dell'hardware di Sony.

Nintendo Switch, Xbox Series X e PS5

Male invece per quanto riguarda le vendite di accessori, con un calo del 22% al luglio su base annuale, per un totale di 148 milioni di dollari. Piscatella afferma che in particolare sono diminuiti gli acquisti dei controller. Nonostante ciò, il Dualsense di PS5 con colorazione Midnight Black è stato l'accessorio più venduto, mentre l'Xbox Elite Series è tutt'ora la periferica più venduta dall'inizio dell'anno.