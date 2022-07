PS5 batte tutti per ricavi a giugno e nella prima metà del 2022 in USA, stando ai dati di NPD

PS5 è la console che ha generato più ricavi in USA a giugno e nell'intera prima metà del 2022, nonostante abbia venduto complessivamente meno unità di Nintendo Switch. Questo si spiega per il prezzo più alto dell'hardware di Sony.

La crescita dei ricavi di PS5 è stata a doppia cifra rispetto all'anno precedente, segno che l'interesse intorno alla console di Sony è ancora altissimo, nonostante i problemi di scorte.

Si tratta di un dato interessante che mostra sia il successo di Sony con la sua nuova macchina, sia le difficoltà create dalla crisi dei semiconduttori, che stanno rallentando l'adozione delle console di nuova generazione. In condizioni normali sarebbe stata molto più rapida, riducendo al contempo i tempi di transizione dalla generazione precedente.

Comunque sia, a giugno 2022 la spesa degli americani nell'industria dei videogiochi, che comprende hardware, contenuti e accessori, è scesa dell'11% rispetto all'anno precedente, arrivando a 4,3 miliardi di dollari. L'unico settore che ha fatto vedere il segno positivo è quello dei servizi in abbonamento (Game Pass e affini).

Il dato è in linea con quello della prima metà dell'anno, che ha visto un calo del 10% nei ricavi, che si sono fermati a 26,3 miliardi di dollari. Naturalmente va considerato che nel 2021 erano ancora forti gli effetti della pandemia.

Parlando di hardware in particolare, i ricavi complessivi di giugno 2022 sono calati dell'8% rispetto al 2021, bloccandosi a quota 371 milioni di dollari. Il dato è in linea con quello della prima metà dell'anno, che ha visto ricavi per 2,1 miliardi di dollari, ossia l'8% in meno rispetto all'anno precedente.