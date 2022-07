Elden Ring primo a giugno 2022 in USA: è entrato nella top 10 dei giochi più venduti di sempre

Elden Ring ha fatto degli ottimi numeri anche a giugno 2022 in USA, tanto da aver occupato la prima posizione della classifica generale di vendita ed essere entrato nella top 10 dei giochi più venduti di sempre sul territorio.

Si tratta di un risultato grandioso, immaginiamo inatteso anche da Bandai Namco e FromSoftware (editore e sviluppatore), considerando anche che il gioco è stato pubblicato a febbraio 2022.

La classifica vede però anche altre sorprese: Overwatch è tornato nella top 20 (quinta posizione) per la prima volta dal 2019, grazie al lancio della beta di Overwatch 2, avvenuto il 28 giugno 2022. Final Fantasy VII Remake è risalito invece fino alla nona posizione, dopo aver occupato la 159° a maggio 2022. Il motivo del rinnovato successo è da ricercarsi negli annunci fatti per il 25° anniversario del gioco originale, in particolare quello del seguito: Final Fantasy VII Rebirth. Era da maggio 2020 che il gioco di Square Enix non entrava nella top 20 USA.

Anche Monster Hunter Rise per Nintendo Switch è ritornato nella top 20, dopo il lancio dell'espansione Sunbreak. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles per Nintendo Switch, invece, ha consentito al gioco di raggiungere la quattordicesima posizione.

Leggiamo la top 10 USA di giugno 2022: