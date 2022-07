Diablo Immortal ha frenato, ma non arrestato il declino dei ricavi mobile in USA a giugno 2022

Stando ai dati raccolti dalla compagnia di analisi del mercato mobile Sensor Tower, solo Diablo Immortal è riuscito un po' a frenare il declino del mercato mobile in USA a giugno 2022, come riportato dal Matt Piscatella di NPD.

Il segno meno dei ricavi complessivi rispetto al 2021 è stato a due cifre, raggiungendo il -10,7%. Non come il -12,6% di maggio 2022 rispetto a maggio 2021, ma comunque un calo molto marcato. A trainare il calo è stato in particolare Google Play, il negozio digitale di Google per sistemi Android. L'App Store di Apple, di suo, ha visto una crescita di solo lo 0,16%, ma comunque una crescita, che in un quadro del genere fa comunque effetto. Si tratta del primo dato positivo da febbraio 2022.

Come dicevamo, il lancio che più ha aiutato a frenare l'emorragia è stato quello di Diablo Immortal, entrato subito nella top 10 di entrambi i negozi. I dieci giochi che hanno prodotto più ricavi a giugno 2022 sono stati: Candy Crush Saga, Roblox, Pokémon GO, Coin Master, Evony: The King's Return, Royal Match, Diablo Immortal, Bingo Blitz, State of Survival: Zombie War e Clash of Clans. Come potete vedere, sono per la maggior parte titoli di lungo corso.