Dragon Age e Mass Effect: eliminati i BioWare Point, tutti i DLC sono ora gratuiti

I BioWare Point non esistono più. Electronic Arts li ha ufficialmente rimossi da Origin, il suo negozio per PC. Quindi i DLC delle serie Mass Effect e Dragon Age sono diventati gratuiti. Più precisamente, i giochi coinvolti sono: Dragon Age: Origins, Dragon Age 2, Mass Effect 2 e Mass Effect 3.

La notizia ha iniziato a diffondersi grazie ad alcuni utenti, che hanno riportato un'email ricevuta da Electronic Arts con la notizia.

Lo Shepard versione primo Mass Effect

Gli unici DLC non regalati a tutti sono i Multiplayer Packs di Mass Effect 3, che per i prossimi 90 giorni potranno essere acquistati con i BioWare Point residui. Dopo l'11 ottobre 2022 però, si potranno ottenere solo con i crediti ottenuti giocando.

Electronic Arts ha specificato che tutti i contenuti già acquistati rimarranno nelle disponibilità degli utenti e che le altre monete legate ai giochi di BioWare, ossia Crystal e Platinum, non saranno toccate. Almeno non nell'immediato futuro.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, i BioWare Point erano una moneta acquistabile da EA o da Origin per fare acquisti in alcuni giochi di BioWare. Però, già titoli come Anthem, Dragon Age Inquisition e Mass Effect: Andromeda non la utilizzavano più.