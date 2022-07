Edens Zero, il cosplay di Rebecca di princess.millefy ci porta nello spazio

La serie Edens Zero è piena di personaggi carismatici, che sono subito entrati nelle menti e nei cuori degli appassionati, come Rebecca Bluegarden, che possiamo vedere in questo splendido cosplay di princess.millefy, che ne riprende la briosità.

Rebecca è la protagonista femminile della serie, che accompagna il protagonista Shiki Granbell alla ricerca di Madre, un'entità apparentemente onnipotente. I due viaggiano sull'astronave Edens Zero e sono accompagnati da un cast di improbabili compagni, che rendono ogni puntata scoppiettante.

Il cosplay di princess.millefy riprende l'allegria e la spensieratezza di Rebecca. Inoltre, essendo quest'ultima una piccola influencer, vederla su TikTok e affini è anche adattassimo.

Come potete vedere, il costume della cosplayer riprende completamente quello del personaggio originale, anche se ci aggiunge (nella parte finale del video), delle orecchie da gatto, comunque parte di un altro vestito indossato da Rebecca durante la serie.