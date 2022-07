Halo Infinite: video mostra più di un'ora di campagna giocata in modalità cooperativa

343 Industries ha pubblicato un nuovo video di Halo Infinite in cui mostra più di un'ora di campagna giocata in modalità cooperativa. Si tratta sostanzialmente di un lunghissimo video di gameplay del gioco, in cui possiamo vedere fino a quattro giocatori dedicarsi insieme all'azione.

La modalità cooperativa è l'aggiornamento più atteso dai fan di Halo Infinite. Si tratta di uno dei contenuti tagliati al lancio per consentire l'uscita del gioco in tempo. Ora pare che stia finalmente per arrivare, dopo qualche rinvio. Sarà un aggiornamento gratuito, quindi chiunque possieda Halo Infinite potrà scaricarlo e giocare con gli amici, senza doversi preoccupare di spararsi addosso.

La struttura open world del gioco rende particolarmente interessante poter giocare insieme ad altri, tanto che la modalità cooperativa potrebbe rappresentare un punto di svolta per il titolo.

Per il resto vi ricordiamo che Halo Infinite è disponibile per PC, Xbox One e Xbox Series X e S. La campagna va acquistata a parte, mentre la modalità multiplayer è completamente gratuita.

Quando ogni speranza sembra perduta e il destino dell'umanità è appeso a un filo, Master Chief si trova ad affrontare il nemico più spietato di sempre. Indossa la corazza del più grande eroe dell'umanità per vivere un'epica avventura ed esplorare l'Halo in tutta la sua estensione. Per giocare alla Campagna, acquista Halo Infinite (Campagna).