Baroque per PSX è stato finalmente tradotto in inglese

Baroque è stato finalmente tradotto in inglese da un gruppo amatoriale, che ha realizzato una patch per la versione PlayStation, mai ufficialmente arrivata in occidente. Sviluppato da Sting Entertainment e lanciato nel 1998, è un gioco di ruolo giapponese culto per via delle sue particolarità uniche.

Sulla carta è un semplice roguelike fantasy, ma nella pratica è un gioco dai dialoghi surreali, dalle atmosfere affascinanti e dalla trama molto vaga, che punta moltissimo sul concetto di morte e rinascita per intrigare il giocatore. Inoltre è difficilissimo, con alcuni dei dungeon generati che possono essere davvero brutali. L'obiettivo del giocatore è quello di arrivare in fondo a una torre, ma tra il dire e il fare c'è una sfida davvero altissima.

A realizzare la traduzione è stato Plissken, che potete trovare su Twitter come @Plissken___. Non riportiamo il tweet con l'annuncio perché riporta un link che consente di scaricare il gioco completo già patchato. Naturalmente chi volesse usare la traduzione dovrebbe prima possedere una copia originale di Baroque, anche se è abbastanza introvabile. Ma questo, lo sapete già.