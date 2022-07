Fall Guys: utenti riportano di acquisti automatici dall'anteprima degli oggetti, Mediatonic nega

Alcuni utenti stanno riportando sui social che il negozio interno di Fall Guys ha acquistato automaticamente degli oggetti di cui avevano aperto soltanto l'anteprima. Mediatonic, il team di sviluppo, ha però negato l'esistenza del bug, negando i rimborsi. In un caso è stato anche lamentato il fatto che aprendo un oggetto ne è stato acquistato un altro.

Le testimonianze del problema sono state raccolte in un thread su Reddit, dove si è arrivati anche a fare delle ipotesi su cosa sia successo. Non si tratterebbe di un bug, ma di conferme date in modo involontario. Sostanzialmente, tornando al gioco premendo Alt-Tab, gli acquisti avverrebbero premendo il tasto Invio, anche se il tasto di conferma degli stessi dovrebbe essere la barra spaziatrice. Comunque sia, ci sono anche diversi video realizzati dagli utenti che dimostrano quanto sia facile incappare in errori che portano agli acquisti.





La risposta di Mediatonic, anche di fronte ai video, ha fatto parecchio innervosire la comunità. Di fatto viene negata l'esistenza di bug e viene data completamente la colpa agli utenti, che avrebbe confermato gli acquisti, perché il sistema non può farli in automatico.

Quindi, lo sviluppatore non classifica le segnalazioni come problemi conosciuti, ossia da risolvere, perché non le considera come tali: "Gli oggetti non possono essere acquistati automaticamente dal sistema e richiedono sempre l'input del giocatore. Ripetiamo: accidentale o no, sei tu che hai dato l'input e acquistato l'oggetto."