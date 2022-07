God of War: Ragnarok, scalper vendono la Jotnar Edition al triplo del prezzo di listino

God of War: Ragnarok è senza dubbio uno dei giochi più attesi dell'anno. Ne abbiamo avuto la riprova stamani quando la Collector's Edition e la Jotnar Edition sono andate sold-out nel giro di pochi minuti dall'apertura dei preordini. E ovviamente gli scalper non potevano non approfittare di una così ghiotta occasione per vendere queste edizioni da collezione a prezzi da capogiro.

I preorder di God of War: Ragnarok sono iniziati oggi, 15 luglio 2022, alle 10:00 italiane (qui tutti i dettagli su prezzi e contenuti di tutte le edizioni). La Collector's Edition da 214,99 euro e la ricca Jotnar Edition da 269,98 euro, che include tra le altre cose una replica del martello Mjölnir di Thor, sono terminate nel giro di pochi minuti.

Come segnala VGC, in Australia la Jotnar Edition era prenotabile al prezzo di 399,99 dollari australiani. Ora è in vendita su vari siti d'aste con prezzi che raggiungono anche i 1.500 dollari australiani, ovvero quasi quattro volte tanto. Al momento sono state individuate 24 inserzioni che superano i 1.000 dollari australiani su eBay.

I prezzi folli della Jotnar Editio di God of War: Ragnarok su eBay Australia, foto di VGC

Non che in Europa la situazione sia migliore. Nel Regno Unito si trovano già inserzioni da circa 600 sterline, quasi il triplo delle 220 sterline di listino. Su eBay Italia fino a pochi minuti fa era disponibile una Jotnar Edition al prezzo di 500 euro + 10 euro di spedizione (come conferma la foto qui sotto), ma l'inserzione ora non risulta più disponibile.

Al momento non è chiaro se Sony ha in programma di fornire nuovi stock delle edizioni da collezione di God of War Ragnarok prima del lancio, fissato per il 9 novembre 2022. Lo store ufficiale PlayStation Direct riporta la dicitura "coming soon" il che fa ben sperare per l'arrivo di nuove unità nelle prossime settimane.