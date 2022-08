PS5: State of Play o PlayStation Showcase a settembre, Dusk Golem ne ha le prove

Il noto insider videoludico Dusk Golem è sicuro che a settembre ci sarà un nuovo evento organizzato da Sony, dunque uno State of Play o un PlayStation Showcase.

L'indiscrezione è stata lanciata poche ore fa nel forum di ResetEra, dove Dusk Golem ha dichiarato che Sony PlayStation ha in programma un nuovo show per il prossimo mese. Per dare maggiore credibilità alla sua soffiata, la gola profonda ha ammesso di aver registrato lui stesso la clip di Helldivers 2 che è trapelata in rete ieri, che presumibilmente sarà uno dei protagonisti dell'evento.

PlayStation

Dusk Golem precisa che non era sua intenzione far circolare il video prima del tempo. A quanto pare ha mostrato la clip a due persone in privato e una di queste ha deciso di registrarla e condividerla in rete senza il suo consenso.

"Ci sarà un evento a settembre", ha detto Dusk Golem in risposta a una discussione a tema PlayStation. "Fonte: la clip di Helldivers che è stata leakata era stata registrata da me, ma non volevo che divenisse pubblica. L'ho condivisa con due persone in privato, una ha deciso di diffonderla, so che non posso più fidarmi di loro".

Come al solito raccomandiamo di prendere queste indiscrezioni con le pinze, per quanto comunque c'è da dire che Dusk Golem è ritenuto una fonte piuttosto affidabile. Non ci resta che attendere novità ufficiali da parte di Sony.

Del resto i tempi potrebbero essere maturi per un nuovo State of Play, dato che l'ultimo è stato a giugno 2022 e che Sony non sarà tra i protagonisti della Gamescom. Non è neppure da escludere un PlayStation Showcase, dunque un evento ben più corposo, considerando che quello precedente è stato proprio durante il mese di settembre dello scorso anno.