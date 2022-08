id Software lavora a un "grosso gioco" segreto: DOOM, Quake o qualcosa di nuovo?

All'apertura del QuakeCon 2022, il responsabile di id Software, Marty Stratton, ha riferito che il team sta lavorando a un "grosso gioco" ma che non è ancora pronto per presentarlo al pubblico, cosa che spiega l'assenza di novità in questo senso durante l'evento ufficiale ma che fa pensare a DOOM, Quake o un titolo nuovo.

Proprio in apertura della serata di ieri del QuakeCon 2022, Stratton ha riferito: "Qui presso id, il team sta lavorando duramente al nostro prossimo grosso gioco... tuttavia non siamo ancora pronti per condividerne i dettagli al momento".

Marty Stratton di id Software durante il Quakecon 2022

L'indicazione resta dunque molto vaga, ma evidentemente dalla conclusione dei lavori su DOOM Eternal il team id Software si è spostato in forze su un nuovo progetto.

Nelle voci di corridoio ricorre la presenza di Quake in qualche forma: in effetti, anche l'altra serie storica di id Software potrebbe ricevere un trattamento simile a quello visto per DOOM, ovvero una sorta di reboot generale come quello che è stato effettuato con il DOOM del 2016 e il successivo DOOM Eternal.

Quake potrebbe prestarsi a un'operazione simile, ma non c'è alcuna conferma al riguardo. Appare meno probabile che il team abbia intenzione di continuare con DOOM, ma non è escluso che possa farlo, visto il successo fatto registrare dai due recenti capitoli. Infine, non si può escludere la possibilità che possa trattarsi di una proprietà intellettuale nuova e inedita, dunque non ci resta che aspettare eventuali informazioni da parte del team nel prossimo futuro.