PS5: le scorte stanno aumentando, gli ottimi risultati in UK e USA lo dimostrano

A quanto pare la disponibilità di PS5 nei negozi sta finalmente migliorando in maniera concreta, come dimostrato dagli ottimi risultati registrati dalla console nel Regno Unito e USA negli ultimi mesi, dove è prima nelle classifiche per ricavi complessivi.

A farlo notare è Christopher Dring, capo redattore di GamesIndustry.biz, che come forse saprete ha accesso ai dati GfK per il mercato del Regno Unito.

A suo avviso, "gli stock di PS5 sembrano stiano migliorando allo stesso ritmo negli Stati Uniti e nel Regno Unito, con la console ora numero 1 in entrambi i mercati per ricavi. Switch è ancora avanti in termini di unità vendute."

Effettivamente guardando le classifiche di vendita del Regno Unito degli ultimi mesi è possibile notare un trend positivo per i giochi PS5, come Horizon Forbidden West, spiegato proprio da un aumento delle scorte della console.

La speranza dunque è che effettivamente la disponibilità di PS5 continui a migliorare ulteriormente nei prossimi mesi. Del resto Sony stessa prevede di aumentare la produzione durante il corso dell'autunno.