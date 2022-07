PS5: Sony prevede un incremento di console disponibili per l'autunno 2022

Nei recenti dati finanziari diffusi dalla compagnia, Sony sostiene anche di prevedere un incremento di PS5 disponibili per la vendita entro l'autunno 2022, ovvero nell'holiday season americana che si concentra tra novembre e dicembre.

Presentando risultati che mostrano un netto calo per il business PlayStation nell'anno fiscale, il chief financial officer Hiroki Totoki ha comunque riferito di confidare in un incremento di scorte di PS5 disponibili sul mercato per la fine del 2022, in tempo per l'holiday season americana.

PS5

Si tratta del periodo che comprende le varie feste tra il Ringraziamento e il Natale, ovvero tra la fine di autunno e l'inizio dell'inverno, fondamentale per il mercato americano.

Considerando che le fabbriche e i partner produttivi per PS5 stanno facendo ripartire le attività più o meno a pieno regime, la previsione di Sony è un ritorno a una maggiore disponibilità generale della console per tale periodo, che giungerebbe dunque in tempo per i momenti di maggiore concentrazione per il mercato videoludico.

In effetti, Sony non ha voluto rivedere al ribasso le stime di vendita hardware per l'anno fiscale, che rimangono stabili e ammontano a 18 milioni di PS5 vendute, contando probabilmente su un incremento nella produzione che porterebbe il totale di PS5 vendute, per marzo 2023, a 37,3 milioni.