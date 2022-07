Digimon Survive, trailer di lancio: disponibile ora su PC, PS4, Xbox e Nintendo Switch

Digimon Survive è disponibile a partire da oggi su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, come confema il coinvolgente trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Bandai Namco.

Dotato di un sistema che cambia la storia in base alle nostre scelte, Digimon Survive ci mette nei panni di Takuma Momozuka, un ragazzo che insieme ad alcuni amici si ritrova proiettato in un mondo digitale pieno di insidie.

Il publisher ha rivelato che gli utenti che acquisteranno il gioco prima del 30 agosto avranno diritto a ricevere alcuni interessanti bonus, fra cui Guilmon e l'equipaggiamento HP Support.

"DIGIMON SURVIVE invia i giocatori in un mondo misterioso pieno di mostri pericolosi e battaglie mortali che metteranno alla prova la loro capacità di sopravvivenza", si legge nel comunicato stampa di Bandai Namco.

"Nei panni del protagonista, Takuma Momozuka, avranno la possibilità di avere un impatto diretto sul risultato della loro avventura, su come si evolveranno i Digimon, sui legami che si creeranno con gli NPC e su molto altro."