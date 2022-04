Digimon Survive: la storia cambierà in base alle nostre scelte, rivela Bandai Namco

La storia di Digimon Survive cambierà in base alle nostre scelte: lo ha rivelato Bandai Namco, fornendo nuovi dettagli sull'atteso tie-in dedicato all'universo dei Digimon.

In uscita il 29 luglio, Digimon Survive introdurrà alcune novità sotto il profilo del gameplay, in particolare due meccaniche inedite denominate Free Action e Search Action.

Le prime consentiranno ai giocatori di scegliere dove andare e con chi parlare entro un tempo limite, mentre le seconde risulteranno legate agli elementi survival dell'esperienza, con la possibiità di prendere delle decisioni importanti.

È in tale frangente che gli eventi della trama potranno cambiare il proprio corso, influenzando anche il modo in cui il nostro Agumon digievolverà e cambiando dunque le carte in tavola, quantomeno parzialmente.

Tornando invece alle Free Action, si potranno esplorare liberamente gli scenari e scoprire Digimon nascosti oppure oggetti segreti, scattando eventualmente delle foto grazie allo smartphone in dotazione al nostro personaggio.