Digimon Survive, data d'uscita confermata in occidente da Bandai Namco

Digimon Survive ha la data d'uscita confermata anche per quanto riguarda l'occidente, con una comunicazione ufficiale da parte del producer di Bandai Namco, Kazumasa Habu, che ha riferito l'arrivo del gioco fissato per il 29 luglio 2022 anche in Nord America ed Europa.

La conferma arriva poco dopo l'annuncio della data d'uscita prevista per il Giappone, ovvero il 28 luglio, dunque si tratta veramente di un piccolo scarto per un lancio che può essere considerato worldwide.

Digimon Survive, una scena d'intermezzo

Digimon Survive ha attraversato uno sviluppo particolarmente lungo, annunciato quasi quattro anni fa e poi con vari posticipi arrivato fino al 2022, quando finalmente dovrebbe giungere sul mercato.

"Scusate per avervi fatto attendere per quanto riguarda gli aggiornamenti su Digimon Survive", afferma il producer Kazumasa Habu nel video, "Ma oggi voglio portare ottime notizie! La data d'uscita di Digimon Survive è stata finalmente fissata per il 29 luglio 2022, il team sta pianificando ulteriori informazioni da diffondere in tutte le forme, vi prego di rimanere sintonizzati e aspettare, ci siamo quasi!"

Digimon Survive è un misto tra RPG strategico e visual novel, nel quale i giocatori seguono dei ragazzi giapponesi persi in un mondo pieno di mostri. Seguendo la storia, ci si trova periodicamente a combattere con scontri a turni utilizzando i Digimon, ovvero bizzarre creature con poteri e abilità speciali. In stile strategico, personaggi e Digimon si muovono su campi di battaglia a scacchiera, selezionando le mosse da effettuare. Il gioco è in arrivo su PC, PS4, Nintendo Switch e Xbox One.