God of War: Ragnarok uscirà nel 2022, ribadisce uno sviluppatore di Sony Santa Monica

In risposta a un utente su Twitter, Bruno Velazquez, animation director di SIE Santa Monica Studio, ha confermato nuovamente che God of War: Ragnarok arriverà nei negozi entro la fine del 2022, rassicurando gli utenti che temevano un ulteriore rinvio della nuova avventura di Kratos e Atreus.

God of War: Ragnarok è senza dubbio uno dei titoli più attesi dai giocatori PS5 e PS4, tuttavia al momento non ha ancora una data di uscita precisa. Con un video messaggio pubblicato ieri in occasione del quarto anniversario dall'uscita del predecessore, Cory Barlog ha spiegato che il team sta lavorando duramente per completare il gioco e che non è pronto per essere mostrato nuovamente al pubblico, cosa che a quanto pare ha fatto preoccupare alcuni utenti, che ora temono che il gioco non arriverà entro la fine dell'anno come precedentemente annunciato.

In risposta a un giocatore che chiedeva rassicurazioni in tal senso, Velazquez ha dichiarato che il "Ragnarok arriverà quest'anno", fugando quindi qualsiasi dubbio su un potenziale rinvio. Non è la prima volta che il team di God of War: Ragnarok si pronuncia in merito alla questione. Alla fine di marzo anche il community manager di Santa Monica Studio aveva confermato l'uscita del gioco entro il 2022.

La storia ci insegna che i rinvii, specialmente con l'attuale situazione mondiale, sono all'ordine del gioco, quindi i piani per God of War: Ragnarok potrebbero effettivamente cambiare nei prossimi mesi, per quanto crediamo sia un'ipotesi poco probabile, dato che il gioco originariamente doveva uscire già lo scorso anno. In ogni caso rimaniamo in attesa di novità da parte di Sony Santa Monica sulla data di uscita.