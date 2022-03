God of War Ragnarok, uscita nel 2022 confermata ancora da Sony Santa Monica

God of War Ragnarok uscirà nel 2022, arriva un'ulteriore conferma dell'uscita prevista per quest'anno da parte di Sony Santa Monica, che ribadisce dunque le proprie intenzioni attraverso un tweet da parte di una community manager.

Previsto inizialmente per il 2021, periodo iniziale che era stato confermato dallo stesso Cory Barlog in precedenza, God of War Ragnarok è stato poi ufficialmente rimandato al 2022, nel momento in cui Sony ha anche svelato la sua natura cross-gen, ovvero di gioco in arrivo sia su PS4 che su PS5. Da lì in poi, nonostante la data di uscita del gioco non sia ancora nota, il team e Sony hanno sempre ribadito l'arrivo nel corso dell'anno.

Vista l'attuale situazione incerta dell'industria videoludica, con i ritardi ormai all'ordine del giorno, alcuni continuano a dubitare del fatto che God of War Ragnarok possa effettivamente farcela ad uscire nel 2022, dunque l'ulteriore conferma da parte di Blue Owls Medic su Twitter, che dovrebbe essere community manager di Santa Monica in base alla bio, dovrebbe sciogliere ulteriormente dubbi.



Qualche preoccupazione l'aveva destata la scomparsa del gioco dalla sezione "Coming Soon" del sito ufficiale PlayStation, ma è possibile che questa sia dovuta a una semplice riorganizzazione dei contenuti. In ogni caso, "God of War Ragnarok uscirà quest'anno" è la laconica ma netta comunicazione della community manager.

Il mese scorso era emersa anche una data d'uscita possibile da un rivenditore, ma si tratta di fonti che non possono essere prese per buone nella maggior parte dei casi. D'altra parte, anche per Jason Schreier l'uscita resta fissata per il 2022 su PS5 e PS4.