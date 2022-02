God of War Ragnarok: una data d'uscita possibile arriva da un rivenditore

God of War: Ragnarok potrebbe avere una data d'uscita fissata, in base a quanto riportato da un rivenditore in Sud America che lo posiziona in uscita per giugno 2022, anche se ovviamente non si tratta di una fonte ufficiale.

Come riportato dal tweet qui sotto, confermato da varie fonti, la catena di rivenditori "JuegosDigitales" che è attiva in Cile, Messico e Colombia, ha fissato l'uscita di God of War Ragnarok per giugno 2022, cosa che rappresenta una delle prime indicazioni effettive su un periodo di uscita preciso riguardante il nuovo gioco da parte di Sony per PS4 e PS5.



Come sempre succede in questi casi, non si può prendere l'informazione come ufficiale né particolarmente attendibile: in molti casi i rivenditori assegnano una data d'uscita provvisoria ai prodotti che sono già presenti all'interno del proprio catalogo. Si potrebbe dunque trattare facilmente di un placeholder in via di definizione, con una data presunta o comunque assegnata in maniera arbitraria in attesa di comunicazioni.

Tuttavia, in certi casi è possibile che alcuni canali di vendita abbiano accesso a informazioni sulla distribuzione con un certo anticipo rispetto al pubblico, ed è per questo motivo che ci limitiamo a riportare la questione senza darle troppo peso, per il momento. D'altra parte, il noto giornalista Jason Schreier ha riferito nei giorni scorsi di non credere che God of War Ragnarok possa essere rimandato oltre il 2022, cosa che piazza probabilmente la sua uscita all'interno dell'anno.

D'altra parte, sono ormai numerose le voci che vogliono un evento di presentazione PlayStation per marzo 2022, cosa che potrebbe rappresentare un momento ideale per annunciare la data d'uscita del nuovo gioco, in attesa di ulteriori informazioni.