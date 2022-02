PlayStation Showcase, nuovo evento a marzo 2022 per un noto leaker

Sony presenterà un nuovo PlayStation Showcase a marzo: lo ha suggerito il noto leaker Nick "Shpeshal Nick" Baker, dopo che un suo "collega", Tom Henderson, aveva ipotizzato l'arrivo di uno show per il mese prossimo.

Ricorderete certamente che il PlayStation Showcase dello scorso settembre ha visto la presenza di numerosi annunci di grande rilevanza, come il reveal di God of War: Ragnarok. Ebbene, secondo Baker l'evento di marzo potrebbe vantare la medesima importanza.

"Sono felice di poter aggiungere qualcosa a quanto è già stato detto", ha scritto Baker in risposta al tweet di Tom Henderson che ipotizzava l'arrivo a marzo di un nuovo show Sony. "Sì, presenteranno un evento a marzo e si suppone sarà quello giusto." Un PlayStation Showcase, insomma.

Le parole di Shpeshal Nick lasciano intendere che non ci troveremo di fronte a un semplice State of Play focalizzato su uno o due giochi, bensì a una presentazione in grande stile come appunto quella a cui abbiamo assistito qualche mese fa.

Facile dunque che trovino posto all'interno dell'evento i vari God of War: Ragnarok, Marvel's Spider-Man 2 e Final Fantasy 16, con magari anche un teaser per il tanto chiacchierato remake di The Last of Us, che avrà una storia più lunga e una grafica strepitosa stando agli ultimi rumor.