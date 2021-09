PlayStation Showcase PS5 e PS4: tutti gli annunci, i giochi e trailer dell'evento

Il PlayStation Showcase del 9 settembre si è infine concluso con tante novità per PS5 e PS4, pertanto facciamo qui un riepilogo generale di quanto emerso in questa serata, raccogliendo tutti gli annunci, i giochi e i trailer dell'evento di presentazione Sony.

Come era stato precedentemente annunciato, il PlayStation Showcase è stato un video pre-registrato della durata di 40 minuti, ma è stato caratterizzato da un ritmo notevole, concentrando una grande quantità di notizie e informazioni al suo interno e portando anche delle sorprese di notevole entità.

Tra i maggiori protagonisti ci sono stati ovviamente God of War Ragnarok al suo primo gameplay e Gran Turismo 7 con una data di uscita ufficiale e un nuovo video, ma non sono mancati annunci a sorpresa veramente impressionanti.

Tra questi, l'apertura dell'evento su Star Wars: Knights of the Old Republic - Remake, le nuove produzioni Insomniac su Wolverine e Spider-Man 2 e l'arrivo su PC di una raccolta rimasterizzata di Uncharted 4 e del suo spin-off successivo. Vediamo dunque qui sotto il riepilogo generale di tutte queste novità: