Marvel's Guardians of the Galaxy: uno scoppiettante trailer per il PlayStation Showcase

In occasione del PlayStation Showcase è stato mostrato un nuovo, scoppiettante trailer di Marvel's Guardians of the Galaxy, che ha mostrato di nuovo il gioco in azione, con alcune sequenze davvero spettacolari. Il trailer ha anche invitato a ricordarsi di prenotare il gioco, in uscita il 26 ottobre 2021.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Marvel's Guardians of the Galaxy è in sviluppo per PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X e S, PC, Stadia e Nintendo Switch. La versione mostrata nel video che trovate in testa alla notizia è quella PS5.