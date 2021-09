GTA 5 su PS5 e Xbox Series X|S ha un nuovo trailer e un periodo di uscita

GTA 5 non poteva mancare al PlayStation Showcase, nonostante si sospettasse il contrario, e infatti è tornato a mostrarsi ancora una volta con un video di presentazione che ha illustrato le varie novità della versione next gen su PS5 e un periodo di uscita, fissato per marzo 2022.

Non c'è dunque, ancora, una data d'uscita precisa per GTA 5 su PS5 e Xbox Series X|S, ma intanto abbiamo un mese, ancora piuttosto lontano a dire il vero: la versione next gen del celebre gioco di Rockstar Games è attesa infatti per l'inizio dell'anno prossimo.

Il video, riportato qui sotto, passa in rassegna le varie novità previste per questa versione migliorata del celebre action game sandbox di Rockstar, ovvero grafica migliorata, alcune modifiche al gameplay come variazioni alla guida dei veicoli e alle inquadrature, passaggio "seamless" da un personaggio all'altro e "tanto altro".

Per il resto, GTA 5 resta ovviamente fedele a sé stesso, e considerando le vendite che riesce ancora a registrare non c'era da aspettarsi molto altro, visto che non ha assolutamente bisogno di cambiamenti sconvolgenti alla formula, che continua a macinare un successo travolgente.

Ci sarà ancora da aspettare per vedere la versione next gen di GTA 5, ma abbiamo intanto una finestra di lancio più precisa, fissata per marzo 2022.