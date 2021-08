GTA 5 fa guadagnare a Rockstar 2,5 milioni di dollari al giorno

Nonostante siano passati quasi 8 anni dalla pubblicazione su PS3 e Xbox 360, GTA 5 ancora frutta incassi da capogiro a Rockstar. Parliamo di addirittura 2,5 milioni di dollari al giorno, secondo una recente analisi.

Stando alle stime di NetBet sui dati di vendita di GTA 5 degli ultimi due anni, il campione d'incassi di Rockstar ha generato profitti parti a 911 milioni di dollari nel 2020. Numeri da capogiro, che sorprendono ancor di più se pensate che parliamo di un incremento del 53,11% rispetto al 2019. Uno dei motivi senza dubbio è la pandemia, che nel bene o nel male ha concesso molto più tempo libero ai giocatori per dedicarsi al titolo, specialmente a GTA Online.

GTA 5

Sempre secondi i dati NetBet, GTA 5 in media genera incassi per 2.5 milioni di dollari al giorno, circa 1.733 dollari al minuto. Numeri che, tra l'altro, potrebbero migliorare ulteriormente con il lancio delle versioni PS5 e Xbox Series X | S, fissato per il prossimo 11 novembre.

Insomma, non solo GTA 5 continua a fatturare numeri da capogiro dopo ben 8 anni dal lancio, ma addirittura ha aumentato il fatturato nel corso degli ultimi anni. Se ancora vi state chiedendo perché Rockstar non abbia poi così tanta fretta di lanciare sul mercato GTA 6 ora avete la vostra risposta.

Rimanendo in tema, Rockstar potrebbe essere al lavoro sulle remaster di GTA 3, Vice City e San Andreas.