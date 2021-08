GTA 3, Vice City e San Andreas: remaster in arrivo, secondo Kotaku

GTA 3, GTA: Vice City e GTA: San Andreas approderanno su varie piattaforme, incluso Nintendo Switch, con tre remaster secondo quanto riferito da Kotaku, che si dice assolutamente sicura della fondatezza di questa notizia.

Si era già parlato di tre remaster di GTA fra i nuovi titoli di Take-Two, dunque quella che arriva da Kotaku non è che una conferma per un rumor che circolava già con una certa insistenza, ma che ovviamente non è ancora stato ufficializzato da Rockstar Games.

La testata sostiene che alcune fonti molto attendibili le hanno riferito che le remaster dei tre episodi di Grand Thef Auto si trovano nelle fasi finali dello sviluppo, dunque un annuncio potrebbe arrivare in qualsiasi momento con un'uscita fissata all'autunno.

I giochi sarebbero stati ricostruiti utilizzando l'Unreal Engine e vanteranno un mix di grafica vecchia e nuova. Si dice addirittura che il loro aspetto ricordi alcune delle più recenti mod realizzate dalla community per la serie, e che l'interfaccia sia stata ottimizzata.

A questo punto non rimane che attendere eventuali conferme o smentite da parte di Rockstar Games: se davvero i lavori sulle remaster sono in dirittura di arrivo, non dovrebbe mancare molto.