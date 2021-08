GTA: titoli della serie tra le tre remaster di Take-Two, svela un insider

Il publisher Take-Two ha annunciato di essere al lavoro su tre remaster, non ancora annunciate, una delle quali potrebbe essere legata alla serie GTA. L'informazione arriva da una presentazione fatta agli azionisti, in cui si è parlato di "nuove iterazione di titoli già pubblicati in precedenza."

I tre titoli misteriosi sono stati messi vicino alle versioni PS5 e Xbox Series X/S di GTA 5 e Kerbal Space Program, oltre alla versione autonoma di GTA Online. Ad aggiungere il dettaglio che uno dei giochi rimasterizzati potrebbe essere un GTA è stato Andy Robinson di Video Games Chronicle su Twitter. Anzi, in realtà lui ha usato una forma plurale, quindi potrebbero esserci delle sorprese in tal senso.

Che Take-Two sia al lavoro su delle nuove remaster non stupisce, visto quanto dichiarato a marzo di quest'anno dal CEO Strauss Zelnick, che ha spiegato come la compagnia non voglia rilasciare dei semplici port, ma fare delle operazioni simili a quella di Mafia Trilogy, il cui primo capitolo è stato completamente rifatto. Rimane da vedere quali saranno i giochi oggetto di restauro, visto che la loro età potrebbe rendere l'operazione più o meno significativa.

Fatto sta che ormai rimasterizzare è parte della cultura dei grandi publisher, che hanno trovato un modo relativamente economico per monetizzare sul loro catalogo, riproponendo vecchi titoli con la grafica rinnovata.