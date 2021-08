Back 4 Blood, la beta su Steam: quasi 100.000 giocatori nel fine settimana

La beta di Back 4 Blood ha totalizzato su Steam quasi 100.000 giocatori contemporanei nel corso di questo fine settimana, stando alle rilevazioni effettuate da SteamDB.

Come avrete probabilmente letto nel nostro provato di Back 4 Blood, lo sparatutto cooperativo a base di zombie sviluppato da Turtle Rock Studios si pone come il sequel spirituale di Left 4 Dead e ne riprende le meccaniche in maniera fin troppo fedele.

Un fattore che evidentemente non ha impedito a tantissimi utenti di iscriversi e partecipare con entusiasmo a questa prima sessione di test chiusi, a cui farà seguito una open beta dal 12 al 16 agosto.

Ambientato in uno scenario post-apocalittico, un mondo devastato dalla comparsa di un parassita che trasforma le persone in zombie, Back 4 Blood ci mette al comando di un personaggio immune al contagio che, insieme a quattro compagni, prova a ripulire le strade dagli Infetti.

Il gioco è dotato di una campagna in perfetto stile Left 4 Dead, con tanto di stanze sicure e nemici speciali, nonché di un multiplayer competitivo che si sviluppa su più modalità.