Halo Infinite: ecco quanto peserà il download su Xbox Series X

Svelato il peso complessivo del download di Halo Infinite su Xbox Series X, grazie a una foto pubblicata online nelle scorse ore: 97,42 GB. Naturalmente le versioni Xbox One e Xbox Series S potrebbero avere dimensioni differenti, come spesso accade in questi casi.

Foto che svela il peso del download di Halo Infinite

Per amore di confronto, ricordiamo che la versione del gioco fatta provare alla stampa, che comprendeva solo parte del multiplayer, pesava 18 GB. Insomma, c'è ancora moltissimo da scoprire di Halo Infinite.

Purtroppo l'immagine non svela la data d'uscita ufficiale, che rimane indicata per la fine del 2021 su PC, Xbox One e Xbox Series X e S, sempre che la pubblicità delle ciambelle non abbia detto il vero.

La sostanza è che Halo Infinite sarà un titolo pesantuccio da tenere sull'SSD, le cui dimensioni potrebbero oltretutto aumentare con i futuri aggiornamenti. Comunque si è visto di peggio negli ultimi anni e immaginiamo che gli estimatori di Halo non vedano l'ora di avere il nuovo Halo installato sull'SSD o sull'Hard Disk (nel caso della versione PC), per farlo volare a 100 fps.