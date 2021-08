Abandoned: trailer, app e retroscena sulla collaborazione con Sony

Abandoned non verrà presentato con un normale trailer, bensì nell'ambito di un'app realizzata nell'ambito di una collaborazione con Sony: Hasan Kahraman ha parlato di questi aspetti nel corso di un'intervista.

Dopo aver spiegato che Abandoned è un FPS con elementi horror e che le voci su Kojima sono state un problema, il capo di Blue Box Game Studios ha rivelato i retroscena dell'insolito accordo stretto dal suo team indipendente con Sony.

"In passato abbiamo lavorato a giochi più piccoli, dedicandoci anche all'outsourcing per altri team di sviluppo", ha spiegato Kahraman. "Poi nel 2015 abbiamo realizzato Rewind: Voices from the Past, che era un'esclusiva PS4 ma destinata a uscire anche su PC."

"Abbiamo proposto il pitch del progetto a Sony ed è così che è iniziata la nostra collaborazione, anche se l'anno successivo il gioco è stato cancellato. Ad ogni modo, è stata questa l'origine della partnership."

Quanto all'idea di creare un'app per Abandoned in luogo di un tradizionale trailer, che peraltro dovrebbe arrivare domani, Kahraman ha spiegato che "come sviluppatore indipendente disponi di un budget ridotto, dunque non puoi spendere molti soldi per la produzione di un trailer."

"Per questo ho deciso di realizzare la Realtime Experience: un'app che funziona su PS5, di modo che gli utenti possano sperimentare la grafica del gioco in tempo reale e i suoi aspetti tecnici, come la risoluzione 4K e i 60 fps."

"In questo modo la gente potrà scoprire com'è davvero il gioco e qual è il suo aspetto, in una maniera molto migliore rispetto a un semplice trailer", ha aggiunto l'autore.