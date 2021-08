The Outer Worlds 2 potrebbe non essere diretto da Tim Cain e Leonard Boyarsky

Stando al profilo LinkedIN di Brandon Adler (Pillars of Eternity, Tyranny) è lui il game director di The Outer Worlds 2. Questo escluderebbe che Tim Cain e Leonard Boyarsky, che hanno diretto il primo capitolo, siano a capo del progetto. Oppure Adler potrebbe essere stato aggiunto al team, vista la maggiore importanza data al franchise dopo il successo commerciale del primo The Outer Worlds.

Controllando il profilo Twitter di Boyarsky non si trovano informazioni in merito, visto che non è stato aggiornato, mentre Cain non sembra avere un profilo LinkedIN.

The Outer Worlds 2 è il seguito di un gioco di ruolo d'azione realizzato da Obsidian Entertainment sotto etichetta Private Division. Sarà pubblicato da Microsoft in esclusiva per PC e console Xbox, nonostante il primo capitolo sia uscito anche su PS4 (l'accordo con Private Division risaliva a prima dell'acquisizione dello studio da parte di Microsoft).

Nonostante alcune criticità, The Outer Worlds ha riscosso un grosso successo ed è piaciuto molto ai videogiocatori, che hanno riconosciuto i tratti tipici dei giochi di Obsidian pur sotto la scorza di una produzione non proprio enorme. The Outer Worlds 2 potrebbe essere un titolo di tutt'altre dimensioni, visti i maggiori investimenti messi in campo da Microsoft sul progetto, annunciato pur essendo ancora in fase di pre-produzione per chiarire ogni dubbio sulla sua natura.