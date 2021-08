Esploriamo il Nintendo eShop e la demo di F.I.S.T. nelle live di oggi su Twitch

Esploriamo il Nintendo eShop, la rubrica in cui visitiamo lo store della casa giapponese alla ricerca delle ultime novità, torna oggi alle 15.00 con una nuova puntata in compagnia di Vincenzo Lettera e Giordana Moroni.

I nostri eroi si muoveranno all'interno dell'eShop, facendo il punto sulle nuove uscite per Nintendo Switch, sulle produzioni indipendenti più interessanti del momento e sulle eventuali offerte disponibili.

Proprio in questi minuti stiamo trasmettendo la Pausa Caffè, in diretta con Aligi Comandini e Alessandra Borgonovo, ma quest'ultima la ritroveremo anche alle 17.00 per un let's play dedicato alla demo di F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch.

Potrete seguire gli streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch.

