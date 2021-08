Marvel XCOM: i giocatori potranno crearsi i loro super eroi

Il cosiddetto Marvel XCOM consentirà ai giocatori di crearsi i propri super eroi. Stiamo parlando dello strategico con licenza Marvel che si presume essere in sviluppo presso Firaxis Games, di cui si è parlato molto ma di cui non si è saputo ancora niente di ufficiale.

A riportare l'informazione è stato il giornalista Jeff Grubb, durante un live stream su Giant Bomb, che ha anche spiegato come nel gioco non ci saranno super eroi del Marvel Cinematic Universe. Proprio per questo motivo potrebbe essere considerato un nuovo franchise vero e proprio, nonostante la collaborazione con Marvel.

Grubb: "Il gioco sarà incentrato sugli elementi sovrannaturali dell'universo Marvel. Non so se ciò significhi qualcosa alla Blade, ma credo che ci saranno dentro dei vampiri. Non so nemmeno se ci saranno personaggi mistici, ma credo che ci saranno nemici di quel tipo da combattere."

Secondo Grubb, Marvel XCOM potrebbe essere annunciato durante la Gamescom 2021, che si svolgerà a fine agosto. Che sia questo il nuovo franchise di 2K che sarà annunciato questo mese, come confermato dal publisher stesso? Difficile dirlo, ma per adesso è la possibilità più accreditata.

L'esistenza di un Marvel XCOM è stata confermata da più fonti lo scorso giugno. Secondo alcuni avrebbe dovuto essere presentato all'E3 2021, ma evidentemente 2K Games non l'ha ritenuto il momento giusto per farlo.